La qualité de l’air stagne à Bruxelles selon un rapport

L’étude révèle une stagnation “préoccupante” de la pollution au dioxyde d’azote (NO2) durant cette période. “Si l’on compare ces résultats avec ceux de CurieuzenAir (une autre étude de qualité de l’air, NDLR) en 2021, on constate une nette amélioration”, peut-on lire dans le rapport. “Celle-ci est très probablement due à la Zone de basses émissions (LEZ). Le report de la nouvelle phase LEZ de janvier 2025 à janvier 2026 se traduit donc par un arrêt de l’amélioration. En ce sens, 2025 est une année perdue pour la qualité de l’air à Bruxelles.”

Les données ont été récoltées grâce à l’utilisation de capteurs passifs répartis sur 24 sites stratégiques bruxellois, qui mesuraient la concentration en NO2. Ces données soulignent que les recommandations de l’OMS ne sont respectées sur aucun des points de mesure, avec des dépassements illégaux des normes européennes (maximum 40μg/m3) dans trois endroits différents : l’Avenue de la Toison d’Or à Ixelles (48,58μg/m3), la rue Piers à Molenbeek-Saint-Jean (45,15μg/m3), et la Porte de Flandre à Bruxelles (44,14μg/m3).

L’avenue de la Toison d’or et la Porte de Flandre sont deux axes routiers fort fréquentés, expliquant les hauts taux de concentration en dioxyde d’azote. Concernant la rue Piers, elle est un exemple typique de “canyon urbain”, une rue longue et étroite bordée de bâtiments de chaque côté, où la circulation automobile est généralement assez dense.

Par ailleurs, aucun des sites mesurés ne respecte les futures normes européennes de 2030, limitées à une concentration de 20μg/m3.

Belga