Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La police saisit un drone appartenant à des journalistes près de Brussels Airport

Deux personnes qui utilisaient un drone près de la clôture de Brussels Airport ont été contrôlées par la police fédérale vendredi dernier. Aucun procès-verbal n’a été dressé mais le drone a été saisi, a indiqué la police fédérale, confirmant l’information de plusieurs médias.

“Le vendredi 14 novembre vers 14h30, lors d’une patrouille, la Direction de sécurisation de la police fédérale (DAB) a remarqué deux personnes à l’extérieur de la clôture de l’aéroport de Zaventem, à Nossegem”, explique la police fédérale. “L’une des deux personnes portait un bonnet et un sweat à capuche noirs, et tenait un petit drone dans sa main. Les deux personnes ont été contrôlées par la police et se sont avérées être en possession d’une carte de presse. Elles ont déclaré qu’elles avaient l’intention de prendre des photos à la clôture de l’aéroport, avec un drone à la main, afin d’illustrer des articles de presse.”

► Lire aussi | Le trafic aérien brièvement interrompu à Brussels Airport après le signalement d’un drone

Comme rien n’indiquait qu’ils avaient fait voler le drone dans les environs de l’aéroport, aucun procès-verbal n’a été dressé. L’appareil a toutefois été saisi par la police aéronautique.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales