La police saisit un drone appartenant à des journalistes près de Brussels Airport

Deux personnes qui utilisaient un drone près de la clôture de Brussels Airport ont été contrôlées par la police fédérale vendredi dernier. Aucun procès-verbal n’a été dressé mais le drone a été saisi, a indiqué la police fédérale, confirmant l’information de plusieurs médias.

“Le vendredi 14 novembre vers 14h30, lors d’une patrouille, la Direction de sécurisation de la police fédérale (DAB) a remarqué deux personnes à l’extérieur de la clôture de l’aéroport de Zaventem, à Nossegem”, explique la police fédérale. “L’une des deux personnes portait un bonnet et un sweat à capuche noirs, et tenait un petit drone dans sa main. Les deux personnes ont été contrôlées par la police et se sont avérées être en possession d’une carte de presse. Elles ont déclaré qu’elles avaient l’intention de prendre des photos à la clôture de l’aéroport, avec un drone à la main, afin d’illustrer des articles de presse.”

