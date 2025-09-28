La police recherche la victime d’une tentative de meurtre à la gare de Bruxelles-Nord

La police fédérale cherche à identifier une jeune femme victime d’une tentative de meurtre perpétrée lundi à la gare de Bruxelles-Nord. Elle a émis dimanche un appel à témoins en ce sens à la demande du juge d’instruction chargé de l’affaire.

Les faits se sont déroulés lundi vers 17h40. Une femme a tenté d’en étrangler deux autres à l’aide d’un foulard. L’autrice a été interpellée. Dans le cadre de l’enquête en cours, la police cherche à identifier une des deux victimes. Cette dernière, qui a entre 25 et 30 ans, arbore de longs cheveux bruns et porte des lunettes. Elle était vêtue d’un pantalon en jeans bleu et d’une veste claire. Elle était en possession d’un sac noir à bandoulière et d’un sac à main noir décoré de motifs blancs.

La police demande à cette jeune femme ou à toute personne qui la reconnaîtrait de se manifester auprès de ses services par courriel à l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu, ou par téléphone via le numéro gratuit 0800/30.300.

Belga