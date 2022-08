La Nocturne retire le rappeur Koba LaD de sa Line Up

À moins d’un mois de la Nocturne de l’ULB, la programmation n’est pas encore totalement finalisée. Un communiqué vient de paraître pour répondre aux quelques messages d’incompréhensions sur la participation de l’artiste Koba LaD.

Depuis l’annonce de la Line up de la Nocturne de l’ULB, les avis sur les réseaux sociaux se focalisent sur un artiste en particulier : Koba LaD. De nombreux internautes critiquent ce choix et refusent de prendre leur place pour la soirée. “Inviter Koba LaD et se dire engagé ?” “Est-ce que vous auriez l’amabilité de décommander Koba LaD pour la Nocture de l’ULB vu les propos homophobes qu’il véhicule ?“. En effet, les organisateurs de La Nocturne souhaitent que cette édition soit plus inclusive, que ce soit au niveau des activités proposées, que dans le choix des artistes.

Cependant, pour de nombreux internautes, proposer Koba LaD dans la Line Up est aux antipodes de l’idéologie “engagée” de l’ULB. La raison de ces critiques remonte à 2020. À l’époque, le rappeur avait choqué sa communauté sur l’application Snapchat en tenant des propos homophobes. Plus exactement, le site Franbuzz avait sorti un article titré : “ Ce père tue son propre fils de 14 ans parce qu’il était gay.” Le rappeur avait commenté : “Bien fait“. Par la suite, il a été décommandé des nombreux festivals auquel il devait participer (Dour, Garorock, ou We love Green).

La Nocturne décommande Koba LaD

Après les commentaires de ces derniers jours sur la participation de Koba LaD, les organisateurs de la Nocturne ont décidé de retirer le rappeur de la Line up. Dans un communiqué, ils expliquent qu’ils avaient bien pris en compte le passif de l’artiste lors de leur choix de programmation. “Puisque Koba LaD a reconnu ses torts et n’a pas récidivé depuis et parce que nous croyons en l’importance d’une seconde chance pour pouvoir grandir, nous avions décidé de l’inviter à se produire sur les scènes de la Nocturne“. Cependant, pour certains étudiants et participants, ce “droit au pardon” ne passe pas. Les organisateurs présentent leurs excuses et pour que les participant.e.s se sentent incluses et inclus, l’artiste a été annulé.

Une nouvelle Line Up devrait bientôt voir le jour, avec de nouveaux artistes.

La Rédaction / Image : La Nocturne