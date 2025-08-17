La ministre Van Achter lance un plan global pour le néerlandais à Bruxelles

La ministre flamande en charge de Bruxelles, Cieltje Van Achter, lance ce dimanche son plan global néerlandais pour la capitale, visant à y renforcer la position de la langue de Vondel. Elle mise pour ce faire notamment sur les compétences linguistiques des enfants et des jeunes, a-t-elle annoncé.

Le plan vise à réunir les initiatives existantes et nouvelles en matière de renforcement du néerlandais. “L’objectif est de stimuler l’apprentissage, la pratique et l’usage pour chaque Bruxellois. Avec ce plan, je veux exploiter pleinement la puissance du néerlandais, à Bruxelles et pour notre capitale”, a déclaré la ministre Van Achter.

L’accent est d’abord mis sur une bonne connaissance du néerlandais chez les plus jeunes. Les enfants qui entrent tôt en contact avec le néerlandais ont plus de chances d’utiliser durablement la langue, souligne-t-on. Pour les Bruxellois, le néerlandais est en outre”la clé d’un avenir meilleur“, qui ouvre aux adultes la voie vers l’emploi, la formation et l’intégration, selon la ministre.

Un troisième pilier concerne l’usage du néerlandais par les autorités bruxelloises, les services d’aide et les services d’urgence. Les droits linguistiques sont souvent des lettres mortes, affirme-t-on. Ce à quoi la ministre veut remédier, notamment par une coopération ciblée. “Avec ce plan, nous misons sur une véritable chaîne linguistique. Dès la naissance et jusqu’à un âge avancé, il faut pouvoir bénéficier d’une offre qualitative en néerlandais. Il doit devenir évident que l’on puisse simplement pratiquer et utiliser le néerlandais à Bruxelles.”

Belga