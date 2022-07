La Guerre des Boutons revisitée dans une pièce en français et néerlandais: “Le but est de réunir les deux communautés”

La Guerre des Boutons se tient au château de Rixensart. Cette adaptation du livre de Louis Pergaud est une pièce de théâtre made in Belgium. Son metteur en scène Damien De Dobbeleer était l’invité du 12h30 ce jeudi.

Ils vivent à Beausart et à Bierbeek. Ils ne sont séparés que par un bois. Les premiers parlent français, les seconds flamand et ils se font la guerre de génération en génération. Tous les jours après l’école, les enfants imaginent des stratégies guerrières pour s’affronter entre les arbres de cette forêt plantée sur la frontière linguistique. La Guerre des Boutons est jouée tous les soirs au château de Rixensart.

La troupe est composée de 17 comédiens, des francophones, des néerlandophones, c’était un réel défi pour son metteur en scène, Damien De Dobbeleer : “On a mis le paquet. On n’a pas spécialement choisi la facilité, mais on a voulu vraiment aller chercher quelque chose de percutant. On a voulu parler à tout le monde, au cœur des belges” explique-t-il.

L’écriture de ce spectacle était d’autant plus compliquée que cette pièce, bien ancrée dans le contexte de notre pays, est jouée dans les deux langues : “C’est vraiment intéressant. On est confrontés, justement, à ce qu’on raconte dans notre histoire. Dans l’écriture, on a travaillé là-dessus, sur l’incompréhension de la langue. En répétition, ça s’est plutôt bien passé, parce qu’on a plusieurs bilingues dans l’équipe, et puis l’anglais nous a permis de faire des ponts” indique Damien de Dobbeleer.

Cette pièce, qui se moque doucement des tensions communautaires de la Belgique, est en fait plutôt unificatrice : “Le but n’est pas de mettre de l’huile sur le feu, mais de réunir les deux communautés” clarifie-t-il. Le personnage de Père Simon, le prêtre et maître d’école, va permettre de revisiter deux grands pans de l’histoire de la création de la Belgique, à savoir La Muette de Portici et les Éperons d’Or.

Jouée dans le château de Rixensart, la pièce s’inscrit bien dans son décor, dans un bosquet à une centaine de mètres de la demeure : “On a décidé d’intégrer la scénographie dans cet espace naturel, avec de magnifiques arbres cinquantenaires, toujours en gardant une petite vue sur le château“. La pièce invite les spectateurs à se déplacer à l’arrière du château, pour scène romantique.

La pièce se joue du mardi au samedi, jusqu’au 13 août. Toutes les informations sur cette pièce sont à retrouver sur son site internet www.guerredesboutons.be.

■ Interview de Damien De Dobbeleer, metteur en scène de la Guerre des Boutons par Arnaud Bruckner et Vanessa Lhuillier