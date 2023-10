La députée bruxelloise Zoé Genot (Ecolo) quitte la politique

Au 1er janvier 2024, Zoé Genot quittera sa fonction politique au sein du Parlement bruxellois pour devenir directrice de la Confédération des Employeurs des Secteurs Sportifs et Sociocuturel.

Depuis 1999, Zoé Genot a siégé au Parlement fédéral et régional, ainsi qu’au Sénat. “Si je souhaite aujourd’hui me mettre en retrait de la vie politique, je garde énormément de bons souvenirs, de rencontres, de luttes et de discussions passionnantes. Une nouvelle génération engagée et déterminée est en place et je m’en réjouis“, explique-t-elle par voie de communiqué.

“Ecolo tient à remercier Zoé Genot pour toutes ces années d’engagement sur le terrain et dans les parlements. Zoé est une figure majeure de l’écologie politique. Son investissement, sa maîtrise des dossiers et sa connaissance du terrain lui seront également très utiles dans sa nouvelle fonction. Nous lui souhaitons beaucoup de succès“, déclare de son côté Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo.

► Lire aussi | Saint-Josse : Zoé Genot (Ecolo) démissionne du conseil communal

La Rédaction – Photo : Belga