La commune d’Anderlecht fait face à une pénurie d’enseignants

À l’Institut Marius Renard, il manque un professeur de français, de Néerlandais, de cours pratique, de religion morale et de philosophie et citoyenneté.

Ici, la rentrée rime avec une pénurie d’enseignants. Face à cette situation, l’échevine de l’Enseignement Luiza Duraki (PS) se rend régulièrement sur place. “J’ai posté une annonce sur mes réseaux sociaux, et on a quand même eu des retours. On fait tout notre possible pour attirer les enseignants”, confie-t-elle.

Si la problématique concerne toute la commune, c’est le secondaire qui en paye le prix fort. Toutes les classes de maternelle et de primaire ont pu ouvrir, alors qu’ici, la situation est plus préoccupante.

Les récentes fusillades à Anderlecht ne seraient pas la raison du manque de candidat au poste de professeur.

■ Reportage d’Adeline Bauwin et Frédéric De Heneau