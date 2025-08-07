La circulation des trains adaptée entre Bruxelles et Ottignies le week-end du 9 et 10 août

Toutes les informations précises sont à retrouver en ligne.

Des travaux de finition sont prévus sur la ligne 161 (Bruxelles – Namur) entre Watermael et La Hulpe (Bakenbos) durant le week-end des 9 et 10 août dans le cadre du chantier du RER, indiquent jeudi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB.

Infrabel continue par ailleurs les travaux de mise à quatre voies du tronçon entre La Hulpe (Bakenbos) et Ottignies, notamment en poursuivant l’aménagement des quais centraux, en gares de La Hulpe et de Profondsart, précise le communiqué. Le service des trains sera dès lors adapté par la SNCB. L’heure de départ des trains IC “Bruxelles-Midi – Namur – Arlon/Luxembourg (LU)”, “Bruxelles-Midi – Namur – Dinant” et S8 “Zottegem – Bruxelles – Ottignies” sera adaptée. De plus, seul un train S8 “Zottegem – Bruxelles – Ottignies” sur deux circulera entre Bruxelles-Luxembourg et Ottignies. Les informations sont à retrouver sur le site de la SNCB ainsi que sur son application, que les voyageurs sont invités à consulter.

Belga – Photo : Belga