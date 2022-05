La BRAFA de retour en juin prochain : voici le programme de la foire d’art

La BRAFA débutera le 19 juin prochain.

L’édition avait dû être reportée, en décembre dernier, suite aux mesures sanitaires de l’époque : alors que la BRAFA, la foire internationale d’art et de design de Bruxelles, aurait dû se tenir en janvier dernier, elle débutera finalement le 19 juin prochain, à Brussels Expo. Un réel changement, d’ailleurs, après dix-huit années sur le site de Tour & Taxis. “Un changement de lieu représente toujours un défi et nous avons fait de notre mieux pour aborder ce déménagement avec beaucoup d’enthousiasme et d’énergie“, indique Harold t’Kint de Roodenbeke, président de la BRAFA.

Ce lundi, les organisateurs ont présenté les œuvres qui seront proposées aux visiteurs. “La BRAFA propose[ra] une vingtaine de spécialités couvrant la quasi-totalité des courants artistiques, des origines et des périodes de l’histoire de l’art ; de l’archéologie à l’art contemporain, en passant par la peinture, le mobilier, la sculpture, la joaillerie, l’art tribal, le design, la bande-dessinée, etc“, indique le service de presse de la foire, “plusieurs millénaires de création artistique, grâce à 115 galeries d’art“, issues de quinze pays.

Des œuvres d’exception

Ainsi, parmi les œuvres, on retrouvera notamment le fragment d’une statue de la tête du pharaon Senusret I, datant de du Moyen Empire, “le deuxième pharaon de la douzième dynastie, à régner sur l’Egypte il y a près de 4.000 ans“, nous indique-t-on.

Parmi les autres pièces, on retrouve aussi la Pendule IV de Jean Dubuffet, un fleuron du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, ou encore une oeuvre de Pieter Bruegel le Jeune représentant une danse de mariage. Une toile de Paul Delvaux, “La Tempête“, sera également présentée, issue de la collection de Gustave Nellens. L’oeuvre côtoiera également, sur d’autres espaces de vente, une aquarelle de Salvador Dali, “commande de la société Hoechst AG à Dali pour la création d’une carte de voeux en 1970“, ou encore une gouache de Marc Chagall, “Les amoureux aux deux bouquets et le peintre“, issue de la succession de l’artiste.

Arne Quinze comme invité d’honneur

L’invité d’honneur de cette édition de la BRAFA sera l’artiste Arne Quinze. C’est la première fois qu’un belge est ainsi honoré par la foire, lui qui travaille et vit à Laethem-Saint-Martin, près de Gand.

“Son art tout entier s’inspire des beautés de la nature et des fleurs en particulier, qu’il passe des heures à cultiver et à étudier dans son jardin sauvage qu’il a savamment aménagé autour de sa maison“, explique le président de la BRAFA, Harold t’Kint de Roodenbeke, “de par ses nombreux projets et installations dans des villes aussi variées que Paris, Shanghai, Beyrouth, Washington DC, Mumbai, Sao Paulo, Dubaï ou Le Caire, il tente de réintroduire la nature ans des espaces urbains“.

L’artiste gantois présentera ainsi, dans le cadre de la foire bruxellois, des tableaux, dessins et sculptures, “sans oublier le design du tapis de cette soixante-septième édition“, indique le président. Le plasticien participera également à une conférence, le dimanche d’ouverture, dans le cadre des BRAFA Art Talks, avec l’artiste Koen van den Broek et le Directeur des Musées des Beaux-Arts de Mons, Xavier Roland.

ArBr – Photo : Belga (archives)