La 27e édition du Kunstenfestivaldesarts débute ce samedi

37 projets artistiques, dont 20 premières mondiales seront présentés durant les 3 semaines du festival.

Ce samedi, les festivités ont notamment débuté avec ‘Music Rooms’, une exposition gratuite de vieux meubles transformés en instruments de musique par Nevin Alada, et avec le son de “t u m u l u s”, un spectacle combinant voix et danse, né d’une collaboration entre le chorégraphe François Chaignaud et les Cris de Paris.

Le but du festival du festival est de redéfinir les limites du théâtre, de la danse et de la performance dans plus de 30 lieux à Bruxelles et ses environs. Les spectacles sont visibles jusqu’au 28 mai, avec 3 jours – du 18 au 20 mai – consacré aux artistes belges.

Pour connaitre le programme complet, cliquez ici.

Y. Mo. avec Belga – Photo : kfda.be