Jonathan de Patoul sur le code du bien-être animal : “Il y a une forme de pression et de chantage du PS”

Invité ce mardi matin de Bonjour Bruxelles, Jonathan de Patoul, député bruxellois Defi, a défendu le code du Bien-être animal présenté par son ministre Bernard Clerfayt : “Nous y tenons, c’est l’un des codes les plus innovants d’Europe et le Conseil d’Etat y est favorable“, rappelle-t-il. Cependant, le PS bloque l’arrivée du texte au parlement bruxellois et veut s’assurer qu’aucun amendement pour l’étourdissement préalablement à l’abattage ne vienne s’y greffer, ce que le député regrette : “Le PS bloque pour éviter que les députés jouent leur role démocratique“. S’il indique qu’il ne déposera pas d’amendement, Jonathan de Patoul explique qu’il pourrait votera pour un amendement déposé en ce sens par un autre député bruxellois. Il regrette “une forme de pression et de chantage du PS“. Quoi qu’il en soit le sujet est reporté jusqu’à jeudi mais le temps presse, en cette fin de législature : “Peut-être que certains jouent la montre“, analyse-t-il. Il plaide également pour une uniformisation avec la Région flamande et la Wallonie, qui ont déjà adopté un nouveau code du bien-être animal.

Sur le dossier du survol de Bruxelles, Jonathan de Patoul demande a la Région bruxelloise de déposer un recours contre l’octroi du nouveau permis d’environnement : “C’est un sujet qui empoisonne la vie des Bruxellois“.

Interrogé sur les tensions internes au sein de Défi, il assure que “sur le fond, il n’y a pas de divergence (…) nous sommes sur le terrain pour défendre les convictions de Défi“. Alors que la N-VA et le Vlaams Belang sont annoncés grands gagnants au lendemain du 9 juin en Flandre, il indique que son parti a un grand rôle à jouer, “un rempart pour la protection des francophones“.

