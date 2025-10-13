Passer la navigation
Incendie dans une maison de trois étages à Forest: une personne se blesse en évacuant

Une personne blessée lors de l’évacuation a été transportée à l’hôpital.

Un incendie s’est déclaré dimanche soir dans une maison de trois étages située rue Georges Leclercq, à Forest, a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Le feu a pris vers 18h10 au niveau de la toiture avant de se propager, via la coupole, vers la cage d’escalier et l’entrée du logement du troisième étage.

À l’arrivée des secours, toutes les personnes présentes avaient déjà quitté le bâtiment. Une dame s’est toutefois blessée pendant l’évacuation et a été transportée vers l’hôpital pour y recevoir des soins.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie, mais ont dû ouvrir une partie du toit pour parvenir à éteindre complètement le feu. Le logement situé au troisième étage est désormais inhabitable, tandis que le reste de l’immeuble a pu être épargné.

L’origine de l’incendie est considérée comme accidentelle, précise encore Walter Derieuw.
L’intervention a mobilisé une colonne classique de secours, le SMUR et la police de la zone locale.

Les opérations de déblaiement se sont prolongées pendant plusieurs heures afin d’écarter tout risque de reprise des flammes.

Belga – Photo : SIAMU Bruxelles

13 octobre 2025 - 10h32
Modifié le 13 octobre 2025 - 10h32
 

