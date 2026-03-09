Incendie au septième étage d’un immeuble à Anderlecht : trois personnes transportées à l’hôpital

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital lundi après-midi après avoir été incommodées par des fumées lors d’un incendie dans un immeuble à appartements d’Anderlecht, indiquent les pompiers de Bruxelles. Le logement touché est devenu inhabitable.

Les secours sont intervenus vers 16h00 pour un feu dans un immeuble de dix étages situé place Albert Ier, à Anderlecht. À leur arrivée, l’incendie était en cours dans un appartement au septième étage.

“Il s’agissait d’un sèche-linge qui a pris feu“, précise le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “L’occupante de l’appartement et deux personnes qui ont tenté d’éteindre l’incendie ont été incommodées par les fumées. Elles ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins.”

Les pompiers ont ensuite rapidement maîtrisé le sinistre, mais l’appartement concerné est inhabitable. Les autres logements ont été rouverts après ventilation et contrôle de la présence éventuelle de monoxyde de carbone.

Les pompiers rappellent qu’il est important, lors de l’utilisation d’un sèche-linge, de lire et de respecter le mode d’emploi, de nettoyer régulièrement les filtres et de ne pas surcharger l’appareil. Ils recommandent aussi de laisser suffisamment d’espace autour de l’équipement, de ne rien poser dessus, de l’installer dans un local équipé d’un détecteur de fumée et de ne jamais le faire fonctionner sans présence sur place.

Belga – Photo : Siamu Bruxelles