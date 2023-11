Ibrahim Ouassari, fondateur de Molengeek, a reçu le grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold

Le roi Philippe a officiellement décerné ce mardi plusieurs titres de noblesse et décorations honorifiques à une vingtaine de personnes au palais royal de Bruxelles.

Trois scientifiques ont reçu le titre de baron/baronne. Il s’agit de Cédric Blanpain, devenu célèbre pour ses recherches sur le cancer, de l’hématologue Dominique Bron et de l’endocrinologue Brigitte Velkeniers-Hoebanckx. Trois hommes ou femmes d’affaires peuvent désormais se targuer du même titre de noblesse: l’ancien président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), Bernard Giliot, l’ancienne directrice du groupe Lhoist (producteur de chaux), Charlotte Lhoist, et Martine Reynaers, de Reynaers Aluminium.

Philip Heylen, ancien échevin de la Culture à Anvers, a également reçu cette faveur nobiliaire, tout comme Regina Sluszny, survivante de la Shoah, et Michel Pradolini, président du club de football et du projet social City Pirates.

L’astronome Conny Aerts, l’entrepreneur Michel Delbaere et le professeur d’économie François Maniquet sont, eux, désormais officiellement Grand Officier de l’Ordre de Léopold. Le directeur général de Spadel Marc du Bois, le fondateur de Molengeek Ibrahim Ouassari et la spécialiste en anesthésie et réanimation Marie Elisabeth Faymonville ont, pour leur part, reçu le grade de Commandeur de l’Ordre de Léopold.

Enfin, le Roi a nommé plusieurs commandeurs dans l’Ordre de la couronne : la directrice de l’ASBL Foyer à Molenbeek Loredana Marchi, le comte Matthieu Le Grelle et Frédéric Simonart de l’ASBL Duo for a Job, la directrice générale de l’organisation Cunina Sophie Vangheel et la fondatrice du Fonds Dieter Ria Van Elslande.

L’ex-présentatrice du journal télévisé de la VRT Martine Tanghe et l’actrice-réalisatrice Reinhilde Decleir ont, elles, été récompensées de la même distinction à titre posthume. La première est décédée l’été dernier, tandis que la seconde s’était éteinte en avril 2022.

Les distinctions et les titres ont été remis devant un public d’un peu moins de 200 personnes. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, responsable de la remise des décorations honorifiques, était également présente.

Belga – Photo : BX1 (illustration)