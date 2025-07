I.els font Bruxelles : Sophie Melckmans, une des premières femmes engagées pour ramasser des poubelles

Ouvrière de propreté publique depuis 9 ans, Sophie Melckmans nous dévoile son quotidien.

C’est l’une des premières femmes engagées à Bruxelles Propreté pour ramasser des poubelles. Sophie Melckmans est ouvrière de propreté publique depuis 9 ans, elle est aussi conductrice pour l’agence. “Ca me plait bien de me dire que je rends la ville plus belle. On sait pourquoi on est là et c’est un métier plus qu’utile” explique Sophie Melckmans.

Au départ, explique la Bruxelloise, “j’ai été contactée par Actriris qui m’a dit que Bruxelles-Propreté recherchait des femmes et je me suis dit ‘pourquoi pas’. Depuis, ça fait plus de 9 ans que je suis là. C’est une fierté de montrer que les femmes peuvent aussi faire ce boulot-là. Nous pouvons aussi conduire des camions ou charger les sacs poubelles.”

“Les citoyens sont plutôt étonnés et contents de voir les femmes travailler comme les hommes”, note-t-elle. Il faut une bonne condition physique mais surtout une bonne concentration. Au volant, “il faut faire attention aux cyclistes, aux voitures et surtout à mon collègue derrière qui ramasse les poubelles,” explique Sophie Melckmans.

Série d’été : i.els font Bruxelles