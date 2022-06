Hub.awards 2022 : voici le noms des gagnants

Les hub.awards ont été décernés ce jeudi 23 juin, à l’issue d’une cérémonie à Bozar et retransmise en direct du BX1. Sur le podium, 7 entreprises à impact positif qui incarnent la transition, l’innovation et la résilience bruxelloises.

prix Start (ex-aequo) : Konligo et Urbike

prix Rise : Brussels Beer Project

prix Invest : Naki Power

prix Export : Fyteko

prix du Jury : PermaFungi

prix du Public : xxx

Les hub.awards, ce sont six prix : Start, Rise, Invest, Export ainsi qu’un Prix du public et un Prix du Jury. Ils ont été pensés pour permettre à toutes les entreprises bruxelloises de poser leur candidature, qu’importe leur taille et leur secteur d’activités. L’unique condition pour espérer être lauréat est de démontrer un impact positif sur la société d’un point de vue économique, social et environnemental. Chaque entreprise lauréate s’est vue remettre 5.000 euros pour le développement de ses activités et bénéficiera également d’une visibilité médiatique sur les canaux de Bruzz et BX1.

Le ‘Prix du public’ est attribué à l’entreprise participante qui a recueilli le plus de suffrages de la part des Bruxelloises et Bruxellois. Quant aux « Prix du jury », nouveau cette année, il a été attribué à une entreprise ayant fait preuve de résilience dans son business model et le développement de ses activités.

Rédaction, Photo : archive BX1