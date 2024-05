Good Move : Ahmed Laaouej est “un socialiste conservateur qui retourne sa veste”

Marie Lecocq, candidate sur la liste Ecolo pour la Région bruxelloise, était invitée dans Bonjour Bruxelles.

Marie Lecocq, coprésidente Ecolo à Bruxelles, sera 5e sur la liste pour la Région bruxelloise.

► VOIR AUSSI : Joseph Zaarour, plus jeune candidat Ecolo: “Nous, Bruxellois, avons le droit d’être protégés contre la complicité des crimes de guerre en Cisjordanie”

Elle est revenue sur la sortie d’Ahmed Laaouej sur Good Move : “On n’oublie pas Good Move“, lui répond-elle. “On ne le met certainement pas aux oubliettes.” Elle qualifie Ahmed Laaouej de “socialiste conservateur qui retourne sa veste“.

Selon Marie Lecocq, les Bruxellois ont “besoin d’être plus libres dans leur mobilité“. Et cela n’est pas possible tant que des embouteillages bloquent leurs voitures et les bus de la Stib.

Certains estiment que la situation est pire depuis Good Move. “Je leur dis de regarder les chiffres et de voir ce qu’il se passe dans le centre-ville et Schaerbeek“, indique-t-elle, précisant que ces communes sont plus apaisées depuis l’arrivée de Good Move. Elle poursuit, concernant le fait que les voiries régionales seraient fermées, comme l’expliquait Olivier Willocx ce matin : “C’est une fake news. On n’a pas réduit les grands axes régionaux“. Elle précise qu’il s’agit d’un hasard de calendrier, car les voiries régionales étaient fort abimées et qu’il fallait effectuer des travaux. “J’espère que le MR n’estime pas qu’il faut laisser les axes régionaux comme cela.”

“Les seuls qui proposent une vision pour Bruxelles, ce sont les écologistes“, poursuit-elle. Elle précise que les autres partis “veulent juste casser ce qui a été fait par la précédente majorité“.

Marie Lecocq reste cependant tempérée sur Good Move : “Il y a toujours moyen de faire mieux“. Elle précise qu’il faut continuer à mettre en place des quartiers apaisés, car “c’est la meilleure chose qui puisse arriver“.

► VOIR AUSSI : Marie Lecocq soutient la création d’un musée pour la communauté LGBTQIA+ à Bruxelles

Extension du métro 3

Faut-il faire les travaux pour l’extension du métro 3 vers Schaerbeek et Evere ? “Pour le moment, le budget n’est pas sur la table“, précise Marie Lecocq. Elle refuse de faire une croix sur d’autres dépenses, comme les allocations familiales, pour constituer le budget du métro 3.

“Il faut trouver des solutions de mobilité dès aujourd’hui, sans attendre vingt ans“, estime-t-elle. Il ne faut donc pas mettre 100% du budget mobilité dans le métro 3. Pour elle, le prémétro+ peut être une solution : “Il faut considérer cela avec respect et moins de mépris“. “Il faut pouvoir les écouter.”

“Je m’en fous que ce soit un métro, un tram, ou quoi que ce soit : je veux qu’on trouve des solutions de mobilité.”

Majorité PS-Ecolo

Avec les sorties récentes, est-il possible d’envisager à nouveau une coalition PS-Ecolo ? “J’attends toujours de voir le projet du PS pour Bruxelles“, précise-t-elle. “Ce n’est pas un long fleuve tranquille de faire une majorité.”

Guerre Israël-Hamas

Les étudiants manifestent dans les universités belges pour le droit des Palestiniens. “On les comprend“, indique-t-elle. “On partage ce combat depuis longtemps.”

“Le gouvernement fédéral doit avancer sur les sanctions économiques“, mais il ne faut pas non plus se cacher uniquement derrière lui. “À Bruxelles, nous sommes compétents pour le commerce extérieur“, précise Marie Lecocq.

◼︎ Marie Lecocq, candidate sur la liste Ecolo pour la Région bruxelloise, au micro de Fabrice Grosfilley