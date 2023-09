Gare du midi: “Rudi Vervoort est tellement absent, c’est très décevant. Il doit agir, il y a urgence”

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) est interrogé ce mardi devant la commission Affaires intérieures du Parlement bruxellois au sujet de la problématique de l’insécurité dans et aux abords de la Gare du Midi, et les initiatives prises en la matière par les différents pouvoirs compétents. Un dossier qui a remué pas mal ces dernières semaines, le fédéral et la Région se renvoyant dos à dos. Quid des responsabilités de chacun ?

En tout cas, du côté de la NV-A, on dénonce le laxisme de Rudi Vervoort, par la bouche du député Mathias Vanden Borre: “C’est vraiment décevant qu’un ministre président soit si absent et ne regarde qu’au niveau fédéral pour résoudre tous les problèmes bruxellois. Au niveau de la sécurité, il a vraiment des possibilités d’agir. Je vais lui demander ce qu’il a fait pour améliorer la sécurité. On voit maintenant le problème de la gare du Midi mais ce n’est pas seulement là. Il y a la gare du Nord, il y a urgence. Il y a plein de quartiers, et presque tous les arrêts de métro. Il y a aussi des médias internationaux qui disent que Bruxelles, ça ne va plus. Non, vraiment, Rudi Vervoort doit agir. Il doit prendre ses responsabilités.”

Ce matin dans Bonjour Bruxelles, David Leisterh ( chef de groupe MR au Parlement bruxellois), pointait aussi la responsabilité de Rudi Vervoort: “C’est trop facile de dire que le fédéral n’a pas donné de moyens à Bruxelles. Dans les chiffres, ce n’est pas vrai. Le problème c’est que Rudi Vervoort n’a pas endossé le costume”.

Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse dénonçait de son côté un jeu “pour l’image” au détriment des habitants et d’autres quartiers, comme celui de la gare du Nord.