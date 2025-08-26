Passer la navigation
Fusillades: le Parlement bruxellois se réunit anticipativement, en présence de Rudi Vervoort

La commission des Affaires intérieures du Parlement bruxellois se réunira de manière anticipée, ce mercredi 27 août, en présence du ministre-président Rudi Vervoort (PS).

Le Parlement bruxellois n’a pas encore formellement repris ses travaux (qui reprendront début septembre), mais une majorité de commissaires ont soutenu la demande d’une réunion anticipée “compte tenu de l’urgence sécuritaire dans la capitale“, qui se tiendra demain mercredi à 14h00. Plusieurs questions d’actualité ont été introduites par différents groupes politiques afin de pouvoir tenir un débat rapidement.

Le 11 août dernier, le parlementaire N-VA bruxellois Mathias Vanden Borre avait ainsi fait la demande d’une réunion anticipée, jugeant que “dans certains quartiers, les balles tombent littéralement du ciel, sans aucune réaction politique. Les dealers ne sont visiblement pas en vacances”. Ce dernier souhaite interroger le ministre-président en exercice Rudi Vervoort (PS) sur les mesures qu’il a déjà prises et qu’il compte encore prendre pour mener à bien la fusion des zones de police, censée être opérationnelle début 2027.

Un débat d’actualité se tiendra ce mercredi en présence du Ministre-Président, après l’ordre des travaux. L’un des rôles du parlement bruxellois c’est le contrôle du gouvernement régional. Certains habitants, notamment à Molenbeek ou à Anderlecht, sont en proie à une insécurité constante. Une fusillade peut éclater à n’importe quel moment de jour comme de nuit. La population a peur et se sent piégée. Nous devons leur apporter des réponses”, indique la présidente de la commission, la députée bruxelloise Aline Godfrin (MR)

Parmi les questions à l’ordre du jour de ce mercredi, l’amélioration du réseau des caméras de surveillance et la couverture de certains hotspots ou zones dangereuses.

26 août 2025 - 15h15
Modifié le 26 août 2025 - 15h15
 

