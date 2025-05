Formation bruxelloise : des échanges ont eu lieu mais il n’y a pas encore de négociation, confie le PTB

Des contacts informels ont eu lieu depuis le 1er mai.

Des échanges informels ont déjà lieu mais à ce stade il n’est pas encore question d’une négociation, a fait savoir lundi la cheffe de file PTB au Parlement bruxellois, Françoise De Smedt.

“Depuis l’appel lancé par la société civile à la veille du 1er mai, des contacts informels ont eu lieu, mais on n’en est pas au stade de commencer des négociations. On se pose encore beaucoup de questions sur la situation budgétaire de la Région, les projets de l’Arizona pour Bruxelles, etc. Nous voulons savoir quelles sont les possibilités de mener une politique de gauche”, a expliqué la députée. Le PTB attend de voir quelle est la suite de l’initiative du président de la fédération bruxelloise du PS, Ahmed Laaouej. Lundi, les socialistes ont annoncé qu’ils allaient approfondir les contacts qui ont eu lieu ces dernières semaines avec les différents partis politiques en vue de former une majorité progressiste en Région bruxelloise.

Fin avril, des représentants de la FGTB, du MOC, de la CSC, des militants d’associations en vue, des universitaires, des artistes, des avocats, etc., ont lancé un appel en faveur d’une majorité de gauche, soutenant un gouvernement progressiste vu comme une autre voie que celle empruntée par la coalition Arizona au fédéral.

