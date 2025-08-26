Forest : six personnes interpellées suite à un vol de vélo, lié à un trafic de stupéfiants

La police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles a interpellé six personnes à la suite de perquisitions menées jeudi dernier à Forest, indique-t-elle ce mardi dans un communiqué. L’opération a été déclenchée après un vol de vélo commis le 17 août à Ixelles.

Le vol avait attiré l’attention des médias lorsqu’un reportage diffusé par RTL avait laissé entendre que la police et le parquet de Bruxelles n’avaient pas réagi. Selon PolBru, “l’enquête a au contraire été immédiatement ouverte“.

Le suspect du vol a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance et le ministère public a ordonné “sans délai” sa recherche et son arrestation. La police souligne que les services judiciaires “sont mobilisés pour les victimes“, mais qu’ils doivent agir dans le respect des règles de droit. La police a établi un lien entre le vol et des faits de recel et de trafic de stupéfiants.

Six suspects

Deux mandats de perquisition ont alors été délivrés par un juge d’instruction. Dans un premier logement à Forest, les enquêteurs ont découvert 12 vélos, deux trottinettes, un fauteuil roulant, une moto, 103 grammes de marijuana, 845 euros en espèces ainsi que plusieurs téléphones portables. Quatre personnes y ont été privées de liberté.

Dans un second logement, les forces de l’ordre ont mis la main sur de nombreux objets présumés volés ainsi que 193 grammes de cocaïne et du matériel de conditionnement. Deux personnes y ont été appréhendées.

Après audition, quatre des six suspects ont été mis à disposition du juge d’instruction. Deux ont été placés sous mandat d’arrêt pour recel, détention et vente de stupéfiants ainsi que participation à une organisation criminelle. Deux autres ont été inculpés pour détention ou vente de stupéfiants en association, puis libérés.

Avec Belga