Forest : la commune demande des précisions sur l’avenir des prisons

En septembre 2022, les prisonniers devraient quitter les sites de Forest et Saint-Gilles pour la nouvelle prison de Haren. Cependant, l’avenir des sites actuels n’est toujours pas connu.

Comme sa voisine Saint-Gilles, Forest s’inquiète de l’avenir du site des prisons qui se retrouvera vide à l’automne. Alors qu’en 2014, la Région bruxelloise avait commandé une étude qui prévoyait la construction d’un ensemble de logements et de services publics, la Régie des bâtiments fédérale est toujours propriétaire des 10 ha. Suite au classement de plusieurs éléments architecturaux, ce plan devrait être mis à jour mais pour cela, il faut que la Régie précise ses intentions.

La commune de Forest craint pour la sécurité des lieux mais aussi de se retrouver avec un endroit vide pendant de nombreuses années.

« Avec les riverains, qui y réfléchissent depuis longtemps, on veut pouvoir avancer rapidement et participer activement à la définition des enjeux prioritaires à court et à long terme pour ce site qui fait l’objet de convoitise mais aussi de projets publics nécessaires pour les Forestois et les Forestoises. Il est plus que temps que le fédéral clarifie ses intentions », affirme la bourgmestre, Mariam El Hamidine (Ecolo).

V.Lh. – Photo: Belga- Nicolas Lambert