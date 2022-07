Focus : retour sur la création de la Zinneke Parade, quand l’art envahit les rues du centre

Un nouveau numéro de votre émission estivale Focus.

C’était en l’an 2000 : Bruxelles était alors capitale européenne de la culture. À cette occasion, se crée la Zinneke Parade : un grand rassemblement, afin de montrer la richesse des cultures des différents quartiers, et cela sans aucune frontière. Ce 27 mai 2000, ce sont plus de deux-cent associations qui participent, avec deux-cent artistes, soit des milliers de personnes venant de Bruxelles, mais aussi de Wallonie et de Flandre. L’objectif est alors de réaliser des projets sociaux et artistiques tout au long de la période précédant la Parade et de les y présenter, fruit d’une collaboration entre des amateurs et des artistes professionnels.

La première thématique choisie est celle de “La Ville” : à l’époque, ce thème permet à presque tout qui le souhaitait de participer, si ce n’est ceux qui voulaient parader avec des moteurs à explosion ou une sonorisation électrique.

Pour revenir sur cette époque, et les Zinneke Parade qui auront suivies, au moyen d’archives et de témoignages, Arnaud Bruckner reçoit Mirko Popovitch, artiste et fondateur de la Zinneke Parade, Didier Druck, participant aux premières Zinneke Parade, et Murielle Berck, journaliste pour BX1.

■ Une émission présentée par Arnaud Bruckner