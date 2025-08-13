Encore une chaleur accablante ce mercredi

Le temps sera d’abord ensoleillé sur une grande partie du territoire mercredi, malgré le risque de brume ou de nuages bas sur l’extrême ouest du pays en matinée, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. 34 degrés sont attendus en fin d’après-midi à Bruxelles.

En cours de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux, surtout sur l’ouest du pays, tandis que le temps restera souvent ensoleillé sur l’est. Il fera à nouveau très chaud avec des maxima compris entre 26°C et 34°C. Le vent sera généralement faible, d’abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest. En soirée et dans la nuit, le ciel deviendra partiellement ou parfois très nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions. Quelques averses localisées avec un risque d’orage pourront cependant tomber sur l’ouest.