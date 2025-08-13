Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Encore une chaleur accablante ce mercredi

Le temps sera d’abord ensoleillé sur une grande partie du territoire mercredi, malgré le risque de brume ou de nuages bas sur l’extrême ouest du pays en matinée, a annoncé l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. 34 degrés sont attendus en fin d’après-midi à Bruxelles.

En cours de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux, surtout sur l’ouest du pays, tandis que le temps restera souvent ensoleillé sur l’est. Il fera à nouveau très chaud avec des maxima compris entre 26°C et 34°C. Le vent sera généralement faible, d’abord de secteur sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à nord-ouest. En soirée et dans la nuit, le ciel deviendra partiellement ou parfois très nuageux. Le temps restera sec dans la plupart des régions. Quelques averses localisées avec un risque d’orage pourront cependant tomber sur l’ouest.

Lire aussi :

Partager l'article

13 août 2025 - 07h14
Modifié le 13 août 2025 - 07h19
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales