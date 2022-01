Emploi : la Stib recherche 760 collaborateurs

Des chauffeurs de bus, des conducteurs de tram et de métro. Mais aussi des ingénieurs.

En janvier de l’année dernière déjà, la Stib avait annoncé vouloir engager plus de 750 personnes pour l’année 2021. Au final, ce ne sont pas moins de 858 personnes qui ont rejoint l’entreprise l’année dernière. Avec 10.221 employés au 31 décembre 2021, le plus gros employeur bruxellois a passé le cap symbolique des 10.000 collaboratrices et collaborateurs.

Métro 3, tram 10 et dépôt Erasme

Mais pour “répondre aux nombreux défis à venir : métro 3, dépôt Erasme ou tram 10 à Neder-Over-Heembeek, mais aussi augmentations des fréquences, nouveaux véhicules et digitalisation”, la Stib continue son recrutement en 2022.

Parmi les 760 postes à pourvoir, on retrouve 480 chauffeurs de bus, 33 conducteurs de tram et 46 de métro. “À cela s’ajoutent 26 postes directement liés à la conduite (dispatcheurs, planificateurs…)”, précise la société qui recherche également plus de 100 profils techniques. “Une soixantaine de postes sont également disponibles pour la sécurisation du réseau, la signalétique ainsi que diverses fonctions de support, notamment au sein des divisions Ressources humaines ou Finances”.

A.V. – Photo : Belga