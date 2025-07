Éco-chèques : la quasi-totalité des commerçants respecte les règles

Pas moins de 98% des commerçants respectent les règles d’utilisation des éco-chèques, ressort-il mercredi d’une enquête publiée par le Conseil national du travail (CNT) et l’association Voucher Issuers Association, qui rassemble les émetteurs de chèques matérialisés ou dématérialisés. Par ailleurs, 100% des boutiques en ligne contrôlées suivent également les directives.

Le CNT et VIA parlent d’une évolution très positive. À la demande du CNT, VIA a mené une vaste campagne de contrôle auprès de 305 commerçants acceptant les éco-chèques. Les 298 magasins physiques contrôlés, répartis dans toute la Belgique et dans tous les secteurs, n’ont que très rarement accepté des éco-chèques pour des produits non éligibles. Il en va de même pour les sept boutiques en ligne testées, où aucune transaction non réglementaire n’a pu être finalisée. Le respect du système s’est amélioré de trente points de pourcentage par rapport à la précédente vague de contrôles en 2011.

Selon le CNT, les éco-chèques sont un grand succès. Le système, introduit en 2009, encourage les consommateurs à investir dans des produits et services responsables et écologiques. Quelque 2,3 millions de travailleurs bénéficient des éco-chèques. Environ 40% d’entre eux les dépensent dans des magasins spécialisés dans le bio et le durable, tandis que 10% les utilisent pour acquérir des produits de seconde main. “Afin de maintenir sa pertinence comme incitant à la consommation durable, les partenaires sociaux actualisent régulièrement la liste des produits et services autorisés, en se basant sur les dernières évolutions en matière de consommation d’énergie et d’écologie“, explique Rudi Delarue, président du CNT.

Malgré ces bons résultats, le gouvernement fédéral a décidé dans son accord de gouvernement de supprimer progressivement l’usage des éco-chèques et des chèques-culture. Cette décision a été confirmée après un accord de principe sur les chèques-repas conclu plus tôt en juillet, qui seront augmentés à deux reprises de deux euros au cours de cette législature. Le ministre du Travail, David Clarinval (MR), souhaite ainsi “réduire le nombre de types de chèques et préserver le pouvoir d’achat“.

Belga – Photo : Belga (illustration)