Du soleil et de la chaleur, avant une baisse des températures

Les maxima atteindront par endroits 29 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions de l’IRM.

Le temps sera ensoleillé ce mardi, avec progressivement des nuages d’altitude en provenance de la France et la possibilité de quelques nuages cumuliformes par endroits. Les maxima se situeront entre 22 ou 23 degrés à la côte et par endroits 29 degrés dans le centre du pays, selon les prévisions matinales de l’Institut royal météorologique. Le vent sera faible puis faible à modéré de nord-est, revenant au nord-nord-est. L’après-midi, il deviendra modéré (à parfois assez fort) dans l’ouest; dans la région côtière il deviendra assez fort.

Ce soir, de larges éclaircies se partageront le ciel avec des nuages d’altitude, de plus en plus nombreux. En cours de nuit, quelques champs de nuages bas pourront apparaître, principalement à la mer et en Ardenne. Vers l’aube, une averse sera possible dans l’extrême sud. Les minima varieront entre 12 degrés dans certaines vallées ardennaises et 17 degrés au littoral. Le vent sera généralement faible à modéré. Dans l’ouest, il sera d’abord encore modéré. En bord de mer, il diminuera d’assez fort à modéré.

Mercredi, le ciel sera très nuageux dans le nord-ouest du pays, avec même un risque de quelques gouttes par moments. Des périodes ensoleillées alterneront avec des passages nuageux. Le vent sera faible à généralement modéré. A Bruxelles, l’IRM annonce des maxima de 24 degrés.

Jeudi, le soleil et les nuages alterneront, avec probablement davantage de cumulus dans la moitié nord du pays. Le temps restera sec dans la plupart des régions. De faibles averses seront possibles dans l’extrême ouest et nord-ouest. Les températures maximales atteindront 23 degrés dans le centre, et 19 à 21 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré, et assez fort à la côte.

Le temps sera plus frais avec encore 20 degrés à Bruxelles vendredi et pendant le week-end, avec la possibilité de précipitations occasionnelles.