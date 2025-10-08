Détresse psychologique importante pour le patient qui a blessé une stagiaire à Brugmann

Interrogé sur les faits et sur son état de santé psychique, le patient hospitalisé depuis le 3 septembre a expliqué qu’il n’avait pas agi volontairement contre l’infirmière et qu’il est dans une détresse psychologique importante, rapporte son avocat Me Benoît Lemal.

La chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a entendu mercredi l’homme qui a blessé une infirmière stagiaire à l’hôpital Brugmann le jeudi 2 octobre. L’homme a expliqué en chambre du conseil qu’il tentait ce jour-là de mettre fin à ses jours avec les éclats du miroir de la salle de douche, avant d’utiliser ces morceaux de miroir pour blesser l’infirmière. Il ne voulait pas faire de mal à la stagiaire, poursuit son avocat. Me Benoît Lemal indique que son client a pris peur, qu’il a peur de tout le monde comme de lui-même, et qu’il tente surtout d’envoyer des appels à l’aide.

L’infirmière stagiaire, touchée au niveau de la nuque et du dos d’après ses déclarations publiées par la DH mercredi, est en incapacité de travail pour 14 jours. Placé sous mandat d’arrêt par le parquet de Bruxelles le 3 octobre, l’homme est inculpé pour tentative de meurtre. Il est actuellement détenu dans l’aile psychiatrique de la prison de Lantin et va être pris en consultation par un médecin spécialisé pour mener une expertise psychiatrique. Ce patient se trouvait dans l’aile psychiatrique de l’hôpital Brugmann depuis le 3 septembre, à la suite d’une autre tentative de suicide.

Toute personne ayant des pensées suicidaires peut contacter la ligne d’écoute du Centre de Prévention du Suicide au 0800/32.123 (elle est anonyme, gratuite et disponible 24h/24). Plus d’infos sur www.preventionsuicide.be

Belga