Des tags et affiches sur l’Office des Étrangers : “Irrespectueux”, dénonce Sammy Mahdi

Aucune revendication n’a été confirmée à l’heure d’écrire ces lignes, mais ce n’est pas la première fois que des affiches sont collées sur le bâtiment du boulevard Pacheco.

“All Refugees Welcome” (tous les réfugiés sont les bienvenus), “Welcome Refugees” (bienvenue aux réfugiés) ou encore “Abolish Frontex” (abolissez Frontex, l’agence européenne de garde-frontières) : voici les tags qu’on pouvait lire en rouge, ce vendredi matin, sur le bâtiment de l’Office des Étrangers, sur le boulevard Pacheco à Bruxelles. Des affiches réclamant des mesures pour les demandeurs d’asile ont également été collées.

Cette action a été dénoncée par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V), qui a dénoncé sur Twitter le caractère “irrespectueux” de l’action : “À l’Office des Étrangers, nos collaborateurs travaillent à une politique migratoire correcte. Si vous voulez vivre dans un monde aux frontières ouvertes et fermer Frontex : a) participez aux élections et cherchez une majorité, b) trouvez une île déserte. Mais laissez le reste tranquille”, commente-t-il.

Respectloos. Bij Dienst Vreemdelingenzaken werken onze mensen aan een correct migratiebeleid. Indien je in een open grenzen wereld wenst te leven en Frontex wilt doeken: a) doe mee aan verkiezingen en zoek een meerderheid b) zoek een onbewoond eiland. Maar laat de rest gerust. pic.twitter.com/C8i4d0ryHg — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) April 8, 2022

Les messages apposés ce vendredi matin sur l’Office des Étrangers n’ont jusqu’ici été revendiqué par aucune organisation. D’autres messages ont toutefois été posés ce jeudi sur ce même bâtiment par l’organisation “Niemand is illegaal – Personne n’est illégal”. Ceux-ci étaient toutefois différents : “Criminalizing sans-papiers is a crime” (Criminaliser les sans-papiers est un crime) et “Abolish closed detention centers” (Abolissez les centres fermés), demandaient notamment ces messages.

Aucune enquête n’a toutefois été ouverte à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NIEMAND IS ILLEGAAL (@niemand.is.illegaal)

Gr.I. – Photo : Twitter @SammyMahdi