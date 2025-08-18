Des règles plus strictes en matière de regroupement familial entrent en vigueur

De nouvelles règles en matière de regroupement familial entrent en vigueur ce lundi. Cette réforme, qui faisait partie intégrante de l’accord de Pâques, introduit des conditions plus strictes pour ceux qui souhaitent faire venir leur famille en Belgique.

“En raison des règles beaucoup trop laxistes en matière de regroupement familial, la Belgique est devenue un pôle d’attraction pour les migrants et les demandeurs d’asile. Ces mesures mettent fin à cet attrait“, a déclaré la ministre de l’Asile et de la Migration, Anneleen Van Bossuyt (N-VA). Le regroupement familial reste la principale voie de migration légale en Belgique. L’année dernière, près de 60.000 personnes ont obtenu un premier titre de séjour grâce au regroupement familial. En 2023, ce chiffre était d’environ 59.000. Selon la ministre, cet afflux exerce une pression énorme sur nos infrastructures sociales, rendant nécessaire un durcissement des règles.

L’un des points clés de la réforme est le relèvement du seuil de revenus pour le regroupement familial. Toute personne souhaitant faire venir des membres de sa famille en Belgique devra désormais justifier d’un revenu égal à 110% du revenu minimum garanti moyen, majoré de 10% par membre supplémentaire. “Toute personne souhaitant faire venir sa famille doit prouver qu’elle est en mesure de subvenir à ses besoins. Cela ne peut plus se faire aux dépens de notre société“, a dit Mme Van Bossuyt dans le communiqué de presse.

Pour les personnes bénéficiant d’un statut de protection temporaire, telles que celles bénéficiant de la protection subsidiaire ou les personnes déplacées temporairement, les conditions de regroupement familial seront considérablement renforcées. La constitution d’une famille ne sera plus possible pour ces catégories.

Le regroupement familial n’est possible qu’après un délai de carence de deux ans et sous réserve de remplir des conditions matérielles supplémentaires, notamment des revenus suffisants, un logement et une assurance maladie.

Belga – Photo Belga