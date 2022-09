Des projets associatifs pour lutter contre le harcèlement sexuel la nuit

Le gouvernement bruxellois vient de débloquer 250.527 euros pour soutenir 4 projets associatifs qui luttent contre le harcèlement et les violences sexuelles la nuit.

À la suite d’un appel à projet lancé le 1er mars, quatre projets ont été retenus par equal.brussels, le conseil de la Nuit bruxellois et l’Institut pour l’Égalité entre les femmes et les hommes. Ces associations sont : Z! avec “SACHA Formation, Modus Vivendi et son kit de formation, Brussels By Night Federation à travers la plateforme “We care (about each other)” et enfin, le collectif Osmose et son projet de sensibilisation.

Sacha formation

Pour faire avancer le projet, 70.065 euros seront accordés à l’association.

Ce projet se focalise en particulier sur trois points : la formation au niveau de l’organisation des événements festifs, la sensibilisation sur le terrain et la prise en charge psychologique des victimes. Au sein de la formation, plusieurs aspects seront présentés, notamment l’analyse des violences, la gestion des victimes, et la sensibilisation des équipes et des publics.

Kit de formation Modus Vivendi

Le budget le plus conséquent sera porté à cette association, puisque 70.629 euros seront pour la formation. Elle consistera à fournir des kits (contenu et support pédagogique) à l’HORECA afin de mieux répondre aux problèmes liés aux violences sexistes et sexuelles ou aux violences liées au genre. Ces kits pourront être utilisés aussi avec les formations SACHA.

La Plateforme We Care

D’après le communiqué de la secrétaire d’État à l’Égalité des chances, Nawal Ben Hamou, les 60.145 euros accordés à la plateforme viseront de nombreux points :

“- Accompagner les bars de nuit, clubs et soirées dans le développement de leur politique contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles,

– Sensibiliser le secteur aux questions de harcèlement et des violences sexistes et sexuelles,

– Diffuser les informations sur les projets de Plan SACHA et celui de Safe Ta Night (“Pour une culture du consentement en milieux festifs : kit d’outils à destination des formateur.trices de travailleur.euses du monde la nuit sur les problématiques liées à la soumission et/ou la vulnérabilité chimique.”) auprès du secteur de la nuit,

– Mettre en place un groupe de personnes formées (“Care Team”) qui pourront intervenir directement au sein des soirées pour l’activation des protocoles de prévention et d’action”.

La sensibilisation du Collectif Osmose

Enfin, les 49.688 euros du collectif Osmose serviront à de courtes formations pour éduquer le public aux problèmes de harcèlement, agressions et autres formes de discrimination.

■ Un reportage de Léa Dubuc, Béatrice Broutout et Théo Mazuy