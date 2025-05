Procès “Clinique” : des peines d’un an à huit ans de prison prononcées

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé lundi matin des peines d’un an à huit ans de prison dans le procès “Clinique”, relatif à un trafic de drogue qui se déroulait aux alentours de la place Clemenceau à Anderlecht.

Vingt-deux jeunes hommes étaient prévenus pour appartenance à une association de malfaiteurs active dans le trafic de cocaïne et de cannabis dans ce quartier entre 2023 et 2024. Vingt ont été condamnés et deux ont été acquittés.

► Reportage | Début du procès “Clinique”: “c’était des rumeurs qu’on cassait des bras”, a dit un prévenu

Belga