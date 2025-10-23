Des adolescents préparent “Listening Party”, un spectacle unique guidé par une chorégraphe islandaise de renom

Ils et elles ont entre 13 et 14 ans et ont la chance de se faire coacher par une chorégraphe de renom, l’islandaise Ásrún Magnúsdóttir. “C’est important de laisser la scène aux jeunes et d’entendre leur voix, ce qu’ils pensent, ce qu’ils font et pouvoir les prendre aux sérieux“, nous dit-elle. “C’est une façon de s’exprimer. C’est super chouette de faire un groupe pour se soutenir“.

Le spectacle “Listening Party”, une célébration du temps de l’adolescence, aura lieu ce vendredi au théâtre Schaerbeekois de la Balsamine.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet, Charles Capreau et Pierre Delmée