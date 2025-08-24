Passer la navigation
Dernier jour de vacances pour les jeunes francophones

Ça y est, les vacances sont belles et bien presque finies. Demain matin, les 900.000 élèves de l’enseignement francophone feront leur retour en classe. Alors, à quelques heures de la rentrée, beaucoup profitent encore des derniers moments de liberté.

Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira

24 août 2025 - 18h45
Modifié le 24 août 2025 - 18h45
 

