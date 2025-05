Denis Goeman et Grégory Schmit présentent leur livre “Docteur Queen : le médecin légiste pas comme les autres”

C’est l’histoire d’un homme médecin légiste le jour et artiste drag la nuit. Celui que tout le monde appelle “Docteur Queen” ou encore “l’homme qui fait parler les morts”, Grégory Schmit. Le juge au tribunal de Première instance de Bruxelles, Denis Goeman, a recueilli ses propos dans un livre intitulé “Docteur Queen : le médecin légiste pas comme les autres”.

“Du quintuple infanticide perpétré par Geneviève Lhermitte jusqu’à la tragédie des attentats de Bruxelles, en passant par les suicides et les décès suspects, cet ouvrage nous dévoile les coulisses d’un métier aussi fascinant qu’exigeant, qui transforme le médecin en enquêteur à l’affût du moindre indice corporel pour déterminer la cause du décès de la victime. Un livre qui nous apprend un peu plus sur la mort mais surtout sur la vie…“, peut-on lire dans le résumé du livre.

Invités dans le 12h30 sur BX1, les deux hommes partagent les coulisses de la rédaction de ce livre et quelques histoires marquantes.

■ Interview de Grégory Schmit et Denis Goeman au micro de Vanessa Lhuillier dans le 12h30

