Décès de Sourour A. : la thèse du suicide de plus en plus contestée

Selon une enquête menée par la RTBF, la travailleuse sociale décédée dans une cellule de dégrisement du commissariat central de la Rue royale serait décédée d’un malaise et non d’un suicide, contrairement à ce que la police avait précédemment annoncé.

Le 12 janvier dernier, une femme d’une quarantaine d’années appelée Sourour A. s’est retrouvée dans un véhicule qui ne lui appartenait pas aux alentours de 6h du matin dans la rue Américaine, à Ixelles. La police est intervenue suite à l’appel des propriétaires de la voiture et a pris la décision de l’emmener dans une cellule de dégrisement à la rue Royale. Le décès de Sourour A. a ensuite été constaté dans cette cellule aux alentours de 7h.

La police a dans un premier temps communiqué aux proches de la victime que cette dernière s’était suicidée avec son pull, mais cette thèse – réfutée depuis le début par la famille – est aujourd’hui de plus en plus contestée. Selon la RTBF, elle ne ferait d’ailleurs plus partie des scénarios envisagés par les enquêteurs.

Le parquet a seulement annoncé le 16 janvier que l’enquête avait été confiée au comité P “qui a analysé les images de caméra de surveillance, (…) et que sur base des premières constatations et le rapport provisoire d’autopsie, il n’y a pas eu d’intervention de tiers“.

Plusieurs points flous

L’enquête menée par la RTBF souligne également quelques éléments interpellants. Comme le veut la procédure, l’arrestation de Sourour A. a fait l’objet d’un rapport administratif. Or, aucune mention n’est faite de son état d’ébriété dans celui-ci. Par ailleurs, il se serait déroulé plus d’une heure entre le décès et l’arrivée du premier policier dans la cellule.

Le parquet n’a pas souhaité commenté ces révélations, dans l’attente des résultats des examens toxicologiques.

En attendant, le corps de Sourour A. a été rapatrié en Tunisie, où une contre-autopsie doit être réalisée. Les résultats seront connus dans les prochains jours.

V.d.T. – Photo : Belga