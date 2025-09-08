Décès de Philippe Goddin, l’un des plus grands spécialistes de Tintin et Hergé

Tintin perd un de ses grands spécialistes. L’auteur belge Philippe Goddin, qui présidait l’association Les Amis de Hergé et avait une connaissance encyclopédique de l’oeuvre du créateur de Tintin, est décédé à 81 ans des suites d’une maladie, a annoncé lundi l’association.

Présenté comme “une figure incontournable du milieu tintinophile“, il avait publié depuis 40 ans de nombreux ouvrages contribuant à mieux faire connaître le travail de Hergé (1907-1983), et avait préfacé les rééditions de certains grands albums de Tintin comme celle du “Lotus bleu” début 2025.

D’abord professeur de dessin, devenu ami et collaborateur de Hergé, il avait été, après la mort de ce dernier, secrétaire général de la Fondation Hergé pendant dix ans (1989-1999). Philippe Goddin avait notamment publié “Hergé, chronologie d’une oeuvre”, une série en sept volumes (Editions Moulinsart, 2000-2011), ainsi qu’une biographie intitulée “Hergé. Lignes de vie” (Moulinsart, 2007).

Il se présentait lui-même en plaisantant comme “hergéologue”, s’est souvenu lundi l’auteur Benoît Peeters, autre expert de l’oeuvre de Hergé, sur sa page Facebook. “La perte est immense“, a-t-il ajouté.

Philippe Goddin, né en mai 1944 à Bruxelles, était au fil des années devenu une figure familière des festivals de BD, comme spécialiste du reporter à la houppette dont les aventures sont mondialement connues.

À l’automne dernier, les éditions Moulinsart (Tintinimaginatio) présentaient une nouvelle collection, “Les Coulisses d’une oeuvre”, qui revient, en détails, sur la création de chacune des aventures du célèbre héros de Hergé. Le texte a été rédigé à partir des contributions de Philippe Goddin.

