David Leisterh ouvre la porte pour le budget mais reste réaliste : “Ce sera très difficile”

David Leisterh était l’invité de Bonjour Bruxelles ce lundi matin. L’occasion pour le président du MR bruxellois de revenir sur la crise politique à la Région.

Les négociations sont au point mort à Bruxelles. Rien de bien neuf sous le soleil depuis la semaine dernière. Ce week-end, le libéral a voulu explorer une troisième piste : organiser de nouvelles élections dans la Région. Une idée possible sur le papier, mais politiquement difficile à mettre en place. D’autant plus qu’elle mettrait des mois avant d’aboutir, éventuellement. “Il reste un fin espoir de sortir de cette crise par la négociation. Je serais incapable de me dire que c’est fini. Tout a été tenté, par moi et par d’autres. Mais là, c’est très compliqué.”

Sur BX1, Frédéric De Gucht avait émis l’idée de déminer la situation. “S’il veut prendre ses responsabilités, il est le bienvenu.” Sauf que, tout le monde le sait, l’Open VLD ne laissera pas tomber la N-VA. Ce qui pose un gros problème pour le triptyque PS-Défi-Ecolo. “Oui, on risque de perdre du temps. Peut-être qu’il pourrait un peu négocier différemment dans un nouveau rôle. Je dis pourquoi pas.”

“Construire un budget sera compliqué”

À défaut de gouvernement, les différents partis pourraient déjà travailler sur le budget 2026. Dans ce cas-là, il faut une majorité simple (et non plus une majorité dans les deux collèges linguistiques). Sur le principe, le formateur ne semble pas contre l’idée. “Oui, si le PS me contacte pour faire un budget, je prendrai mes responsabilités”, reprend-il. Même sans l’Open VLD ? Là, il est plus nuancé. “Je pense que ce parti suivra si c’est un budget orthodoxe qui remet Bruxelles sur les rails budgétaires.”

À l’été 2024, David Leisterh avait déjà évoqué le budget avec le PS et les Engagés. L’objectif était de revenir à l’équilibre budgétaire en sept ans. “On peut repartir de là. J’ai cru comprendre que l’Open VLD voulait aller encore plus vite. Je pense que c’est une piste de négociation : ils veulent tirer sur le sparadrap pour essayer de faire respirer la ville.”

Sauf que cette piste de solution est plus à droite, et que le MR doit composer avec des partis situés plus à gauche sur l’échiquier politique. Il reste donc réaliste. “Je pense que la constitution d’un budget sera très compliquée à produire si on n’a pas d’attache gouvernementale assumée.”