Conference league : Mazzu déçu du niveau de ses joueur mais pas de leur mentlité

Anderlecht est revenu bredouille de son déplacement à Londres, où les Mauves se sont inclinés 2-1 face à West Ham jeudi lors de la 4e journée de la Conference League.

Les Hammers ont ouvert le score sur coup franc au quart d’heure par Saïd Benrahma. “Il y a un manque de concentration, un oubli de positionnement“, a déclaré l’entraîneur d’Anderlecht Felice Mazzu au micro de la RTBF. “Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver à ce niveau-ci. Ce but qu’on prend sur coup franc nous sort un peu du match alors qu’on avait bien commencé“. Jarrod Bowen a porté le score à 2-0à la demi-heure, Anderlecht réduisant l’écart sur penalty par Sebastiano Esposito en fin de match. “Je pense qu’on aurait pu faire mieux, même si on a été courageux dans cette 2e mi-temps“, avance Felice Mazzu. “On a dû revenir à un autre dispositif. Ca nous a fait du bien dans l’organisation parce qu’on avait laissé pas mal d’espaces en début de match, même si on avait bien commencé. Je suis donc satisfait de l’envie des joueurs, et insatisfait des nombreux déchets techniques en possession de balle. On perdait le ballon assez vite”.

Anderlecht se maintenant 3e de son groupe avec 4 points, dépassé par Silkeborg (6). C’est maintenant un topper face au Club de Bruges qui attend le RSCA dimanche. “J’avais dit que tous les matches étaient importants mais s’il y a bien un match qui est important, c’est celui de dimanche. Les joueurs en sont conscients, on va donc les préparer au mieux“, selon Mazzu.

Belga