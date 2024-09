Communales 2024 : le PS à Uccle dévoile sa liste tirée par deux élus sortants

Le PS d’Uccle présente une liste de 43 candidats qui s’engagent pour une “commune plus solidaire et plus volontaire, qui réponde aux besoins de tous ses habitants à toutes les étapes de leur vie, dans tous ses quartiers.”

La liste du PS est emmenée par deux élus sortants : Bernard Hayette, conseiller communal depuis juin 2007 et Leïla Kabachi, conseillère communale depuis 2023 et cheffe de cabinet du Bourgmestre de la Ville de Bruxelles depuis 2018. La liste est poussée par Jean Rebuffat, conseiller de CPAS sortant et Véronique Jamoulle, ex députée bruxelloise.

Au programme : une politique active de création de logements sociaux et moyens abordables, la création d’une cinquième crèche communale, la création d’une école secondaire communale à pédagogie active, le renfort de la présence sur le terrain des policiers et la mise en oeuvre d’une mobilité plus inclusive pour tous.

