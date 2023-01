Cash-e, la cellule chargée de gérer les violences sexuelles au sein de l’ULB, critiquée

La cellule en charge de gérer les violences morales et sexuelles a l’ULB est-elle efficace ? Cash-e a été créée en 2020 après une affaire de harcèlement. Mais aujourd’hui, elle est pointée du doigt par certains étudiants et professionnels. Ils critiquent également les autorités qui, selon eux, ne sanctionnent pas assez les agresseurs.

L’objectif de cette cellule est de permettre aux victimes d’agressions sexuelles de se confier en toute quiétude et de manière anonyme. “Le but est d’abord que cette personne puisse déposer sa parole et d’essayer de mesurer avec elle le préjudice qu’elle a subi, l’accompagner dans cette prise de conscience, puis d’évaluer ses besoins, l’orienter vers un service adapté à sa situation ou entreprendre des démarches en interne“, développe Sylvie Boët, responsable du centre Cash-e.

Seulement, des critiques sont émises contre ce service. C’était le cas lors du rassemblement organisé ce mardi soir sur le campus de l’ULB pour réclamer davantage de sécurité. “Certaines victimes ne sont pas assez rapidement prises en charge. Le processus est assez lent. Par ailleurs, Cash-e n’a pas de pouvoir juridique sur ce qu’il se passe au sein des campus. Il y a toujours des cas où, quand on se fait agresser dans un cercle étudiant par exemple, la victime peut se retrouver nez à nez avec son agresseur“, témoigne une étudiante présente à la manifestation.

Des actes minimisés ?

Un témoignage confirmé par Danièle Zucker, docteure en psychologie spécialisée dans la prise en charge des violences sexuelles. “Des étudiants disent parfois que s’ils ont un problème, ils n’iront pas chez Cash-e car ils n’ont pas confiance ou n’ont pas l’impression qu’ils seront écoutés ou soutenus.” Celle-ci se rappelle d’une réunion à l’ULB où elle a été choquée par les propos tenus par le vice-recteur. Selon elle, la culpabilité des agresseurs serait minimisée.

De son côté, le vice-recteur aux affaires étudiantes parle de propos diffamant et inexacts et assure que les autorités universitaires prennent le problème à bras le corps, parlant de “tolérance zéro”.

Depuis sa création, Cash-e a reçu 160 personnes victimes d’agression ou harcèlement sexuel. Parmi elles, 10 ont déposé une plainte chez le vice-recteur. C’est lui qui instruit les dossiers et peut prononcer des sanctions. Dans les cas les plus graves, c’est la commission de discipline – composée de professeurs et d’étudiants – qui statue, mais aucun spécialiste ayant une expertise dans ce domaine n’y siège. Une aberration pour certains. L’ULB dit travailler sur cette question.

■ Reportage de Baptiste Gillot, Nicolas Scheenaerts, Morgane Van Hoobrouck et Stéphanie Mira