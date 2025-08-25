Carrefour rappelle du couscous en raison d’une rupture de la chaine du froid

Le produit concerné est le “Couscous poulet & merguez”, vendu au rayon traiteur.

La chaine de supermarchés Carrefour procède lundi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca), au rappel de couscous de la marque Carrefour The Market, en raison d’une rupture de la chaine du froid qui nuit à la durée de conservation et à la sécurité du produit.

Le produit concerné est le “Couscous poulet & merguez”, vendu au rayon traiteur. Il porte la date de péremption du 13/09/2025, le numéro de lot 25226 et a été commercialisé entre le 20/08 et le 22/08/ 2025. Les personnes qui ont acheté le produit sont invitées à ne pas le consommer et à le rapporter en magasin pour remboursement. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le service clients de Carrefour Belgique en composant le numéro gratuit 0800.9.10.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.

Belga – Photo : Belga