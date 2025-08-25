Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Carrefour rappelle du couscous en raison d’une rupture de la chaine du froid

Le produit concerné est le “Couscous poulet & merguez”, vendu au rayon traiteur.

La chaine de supermarchés Carrefour procède lundi, en accord avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca), au rappel de couscous de la marque Carrefour The Market, en raison d’une rupture de la chaine du froid qui nuit à la durée de conservation et à la sécurité du produit.

Le produit concerné est le “Couscous poulet & merguez”, vendu au rayon traiteur. Il porte la date de péremption du 13/09/2025, le numéro de lot 25226 et a été commercialisé entre le 20/08 et le 22/08/ 2025.  Les personnes qui ont acheté le produit sont invitées à ne pas le consommer et à le rapporter en magasin pour remboursement. Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le service clients de Carrefour Belgique en composant le numéro gratuit 0800.9.10.11, de 08h30 à 20h00 du lundi au samedi.

Belga – Photo : Belga

Lire aussi :

Partager l'article

25 août 2025 - 19h32
Modifié le 25 août 2025 - 19h32
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales