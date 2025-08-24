Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

“Bonjour Bruxelles” fait son grand retour lundi

Dès lundi, Bonjour Bruxelles fait son grand retour. De 7h à 9h, Fabrice Grosfilley et son équipe reviennent sur l’actualité bruxelloise. Au programme : les journaux de 8h et 9h, présentés par Marie Charette et Fanny Rochez. Mais aussi, les différents invités : à 7h20, un invité culture/société, puis les invités politique de 7h50 et 8h15 et enfin la rubrique “il y a du neuf” (orientée économie, digital, innovation, transition climatique ou numérique) sera à 8h39.

Lire aussi :

Partager l'article

24 août 2025 - 17h48
Modifié le 24 août 2025 - 17h48
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales