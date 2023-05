Bagarre mortelle à la gare de Zaventem : la présence policière renforcée pendant quelques jours

Un Etterbeekois de 22 ans est décédé vendredi, percuté par un train à grande vitesse, dans la foulée d’une bagarre entre deux bandes rivales sur les quais de la gare.

Sur les réseaux sociaux, des informations inquiétantes circulaient ce weekend. Elles faisaient état de représailles potentielles, rapporte Bruzz.

La bagarre génère beaucoup d’inquiétude dans la commune, mais aussi du côté des élèves de l’école secondaire Zavo et leurs parents. Les personnes impliquées dans la bagarre ne fréquentaient pas l’établissement scolaire, mais il se trouve à proximité de la gare. De nombreux élèves viennent à l’école en train et ont peut-être assisté à la scène.

La direction s’est donc concertée ce weekend avec la police et les autorités locales. Il a été décidé de renforcer la présence policière sur les trois campus de l’école durant les deux à trois jours prochains. Des patrouilles supplémentaires sont également déployées dans le centre-ville et aux abords de la gare.

“Notre personnel est présent de manière visible et invisible sur le terrain”, a déclaré Ellen Vanderpoel, porte-parole de la police locale de Zaventem. “Il s’agit notamment de postes statiques et de patrouilles sur le terrain. Pour l’instant, tout est calme et aucun incident n’est à signaler. Nous espérons que cela restera ainsi.” Environ 20% des élèves de première et deuxième année secondaire de l’école Zavo étaient absents lundi, a indiqué le directeur de l’établissement, Kurt Gommers. “Il s’agit d’un nombre important. Je comprends la peur et l’inquiétude, mais si vous regardez autour de vous, il n’y a rien à craindre”, a-t-il commenté.

Pour rappel, vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d’un jeune percuté par un train à grande vitesse. Trois personnes s’étaient retrouvées sur les rails lors de l’affrontement, un seul des trois parvenant à quitter la voie à l’approche du train.

La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu’un jeune de 16 ans provenant de Bruxelles a été gravement blessé. La troisième personne n’a pas encore pu être identifiée.

Les trois suspects, eux aussi bruxellois, ont comparu devant le juge d’instruction ce dimanche. Un Anderlechtois de 19 ans a été placé sous bracelet électronique par le juge d’instruction, tandis que les deux autres suspects, un homme de 22 ans vivant à Berchem-Saint-Agathe et un Etterbeekois de 20 ans, ont été libérés sous conditions.

