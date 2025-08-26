Audience reportée mais expulsion confirmée pour le collectif Zone Neutre à Anderlecht

L’avis affiché, daté du 27 août, reste donc valable et l’expulsion de quelque septante personnes, dont une dizaine d’enfants, est annoncée pour mercredi matin au square de l’Aviation, à Anderlecht.

L’audience prévue ce mardi matin devant la justice de paix dans le cadre du recours introduit par le collectif Zone Neutre contre l’avis d’expulsion a été reportée au 3 novembre, a indiqué un représentant du collectif.

“Nous avons rencontré le bourgmestre ce matin, il nous a confirmé qu’il y aurait bien une expulsion demain et qu’il n’y avait pas de solution”, a déclaré Saïd, porte-parole du collectif. Zone Neutre appelle dès lors à une mobilisation “massive” dès 06h00 mercredi pour tenter de l’empêcher. Une assemblée générale est également organisée mardi soir sur place. Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a confirmé avoir rencontré les représentants du collectif ce mardi. “Le propriétaire est resté inflexible. Pour lui, c’est une question de principe”, a-t-il expliqué. “L’ordonnance d’expulsion est exécutoire, la police doit accompagner l’huissier.” Il précise que la commune ne dispose pas de solution de relogement pour 70 personnes mais qu’un dispositif social sera présent mercredi pour aider les familles les plus fragilisées.

Le collectif Zone Neutre occupe depuis mars un ancien bâtiment syndical, propriété de Staring Real Estate, au croisement avec le boulevard Poincaré. Le promoteur souhaite le transformer en hôtel, un permis d’urbanisme étant en cours d’instruction. Une première expulsion avait été planifiée en juillet avant d’être reportée. Le collectif regrette que, malgré la procédure judiciaire toujours en cours, le bourgmestre et le propriétaire aient décidé de maintenir l’expulsion.

Belga