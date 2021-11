Audi Forest va produire la Q8 électrique à partir de 2026

Le groupe automobile allemand a décidé de faire fabriquer la version électrique de son Q8 en Région bruxelloise.

La Q8 est le plus gros modèle SUV d’Audi. Pour le moment, Audi investit massivement dans l’électrification de ses modèles. Il y a déjà la E-tron qui est produite à l’usine de Forest. Elle se décline en plusieurs modèles allant de la familiale à la sportive. Et puis il y a des plug-in hybrides. Ce sont ces voitures qui roulent au moteur thermique quand nécessaire, mais qui peuvent aussi être en électrique et se recharger via une borne. La marque allemande propose quasiment tous ses modèles dans cette version.

L’électrique est secteur porteur pour le constructeur. Les chiffres des immatriculations en Belgique sont là pour le confirmer puisque 3,5% des nouvelles immatriculations concernent des véhicules électriques. Et ce pourcentage a doublé en un an.

Pour l’usine d’Audi Forest, c’est évidemment une bonne nouvelle que la maison-mère décide de proposer un nouveau modèle sur la chaîne de production. Grégory Dascotte, le délégué permanent de la FGTB à Audi Forest a donc le sourire. “C’est toujours une très bonne nouvelle d’avoir des perspectives à moyen, voire long terme. Quand on sait qu’un modèle est fait pour 4, 5 ou 6 ans, cela nous amène au-delà de 2030.”

Cette annonce permet aux syndicats de souffler. Régulièrement, ils sont inquiets à cause de la baisse de la production. De plus, avec le covid et la pénurie de composants électroniques, il est complexe de prévoir le volume de la production des mois à venir. Les intérimaires sont soumis à rude épreuve et servent de variable d’ajustement. La bourgmestre f.f. de Forest, Mariam El Hamidine (Ecolo), nous expliquait à quel point elle était heureuse de cette annonce, car pour la commune, cela représente évidemment une grande source d’emploi direct, mais aussi indirect. Audi est actuellement le plus gros employeur de la commune avec 3.000 travailleurs.

Jusqu’en 2026 Audi Forest produira la E-tron et à partir de 2026 la Q8 électrique. Cependant, Grégory Dascotte de la FGTB n’est pas certain que cela permette la création d’emploi. “Il y a deux éléments importants pour convertir un modèle en emplois, c’est le temps de fabrication du modèle et le volume de voitures à assembler. Il faut qu’il y ait beaucoup de voitures vendues et que le temps d’assemblage soit assez long. Dans l’état actuel des choses, nous ne pouvons mesurer la retombée sur l’emploi.”

Tout n’est donc pas parfait, mais en tout cas, Audi a enclenché la vitesse supérieure et non la marche arrière.

■ Interview de Grégory Dascotte, permanent FGTB à Audi Forest, par Vanessa Lhuillier

Photo Belga/Nicolas Maeterlinck