Attentats de Bruxelles : l’audience de mercredi entièrement consacrée à Mohamed Abrini

La personnalité de Mohamed Abrini et son rôle dans les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles seront présentés mercredi devant la cour d’assises de Bruxelles.

Dès le début de l’audience, Mohamed Abrini a décidé de ne pas y assister. Les enquêteurs et juges d’instruction ont en effet prévu de consacrer plusieurs heures à la présentation de l’accusé et à son rôle dans les attaques terroristes.

L’entièreté de la journée sera en effet consacrée à l'”homme au chapeau”. L’audience de la veille s’était, elle, penchée sur le parcours des kamikazes Najim Laachraoui et Khalid El Bakraoui.

Né à Berchem-Sainte-Agathe, Mohamed Abrini est le deuxième d’une fratrie de six enfants. Sa famille est installée à Molenbeek-Saint-Jean et est voisine de celle de Salah Abdeslam. Les enfants se connaissent bien. Mohamed Abrini se lie notamment d’amitié avec Abdelhamid Abaaoud (l’un des terroristes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris) ainsi qu’avec Abid Aberkane et Abdellah Chouaa, condamné dans le volet belge relatif aux attentats de Paris.

Délinquance

Si le parcours scolaire de celui qui renoncera à se faire exploser à Zaventem commence bien en primaire, il se complique en secondaire et Mohamed Abrini finit par arrêter ses études à 18 ans pour se consacrer à des petits boulots. Il plonge dans la délinquance et fait plusieurs séjours en prison pour des vols, parfois avec violence.

Entre 2010 et 2012, il est notamment incarcéré à la prison d’Ittre où il croise Ibrahim El Bakraoui, l’un des kamikazes de Brussels Airport.

2014 : la religion

L’année 2014 marque le début de l’intérêt de Mohamed Abrini pour la religion. C’est également à cette époque que son petit frère est tué en Syrie. Lorsqu’il sort de prison en 2015, il a changé. Il ne sort plus, prie chez lui ou à la mosquée et ne parle plus que de la Syrie, selon l’un de ses amis.

Dans des SMS envoyés à sa compagne, il la traite désormais de mécréante, lui interdit de sortir et l’oblige à lire le Coran.

2015 : voyage en Syrie et clandestinité

En juin 2015, il rejoint la Syrie, où il séjourne du 1er au 9 juillet. Puis, il revient en Belgique. Le 13 novembre 2015, jour des attentats à Paris, Mohamed Abrini entre dans la clandestinité. Il est recherché pour avoir accompagné Salah Abdeslam à Paris et sa photo est diffusée dans la presse.

Il est finalement arrêté le 8 avril 2016.

