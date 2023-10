Attentat de Bruxelles : comparution devant la chambre du conseil de l’homme interpellé à Tervuren

L’homme qui a été interpellé mercredi dernier dans le cadre de l’enquête relative à l’attentat de Bruxelles comparaîtra lundi après-midi devant la chambre du conseil. Selon le parquet fédéral, l’intéressé pourrait être lié à l’arme utilisée lors de l’attaque terroriste, ce que son avocat conteste.

Le suspect, Lamjed K., né en 1979, a été interpellé mercredi passé lors d’une perquisition à Tervuren et placé le lendemain sous mandat d’arrêt pour assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et participation aux activistes d’un groupe terroriste. L’individu aurait échangé des photos d’un AR-15, l’arme utilisée lors de l’attaque, avec Abdesalem Lassoued, l’auteur de l’attentat et aurait également transmis des contacts codés. “Mon client nie toute implication dans les faits et présentera dans les prochains jours les éléments réfutant les preuves retenues contre lui“, a indiqué son avocat Me Guylain Mafuta Laman.

L’attaque terroriste, survenue le soir du lundi 16 octobre sur la place Sainctelette à Bruxelles, a coûté la vie à deux supporters de football suédois, tandis qu’un troisième a été grièvement blessé. Après la fusillade, une chasse à l’homme a été déclenchée pour retrouver l’agresseur, qui a revendiqué l’attaque dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux peu après les faits. Le suspect a été abattu le lendemain matin peu après 08h00 dans un débit de boissons à Schaerbeek.

