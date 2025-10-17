Assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares : 30 ans de détention requis pour César Arribas Calvo

L’avocate générale, Anne Karcher, a demandé au jury de la cour d’assises de Bruxelles de prononcer une peine de 30 ans de détention pour l’homme coupable de l’assassinat de Teresa Rodriguez Llamazares, vu “l’immense gravité des faits” et “l’atteinte à l’ordre social” causée par César Arribas Calvo.

La représentante du ministère public a cependant pointé trois circonstances atténuantes dont le jury peut tenir compte pour baisser la peine prononcée: les aveux “progressifs mais complets” de César Arribas Calvo sur le déroulé des faits, l’absence d’antécédents judiciaires chez l’individu et les remords qu’il a exprimés tout au long de la session d’assises.

César Arribas Calvo a été émotionnellement pris durant tout le procès, pleurant beaucoup et répétant des excuses à la famille de la victime. Vendredi encore, l’homme jugé coupable d’assassinat a demandé “pardon à la famille de Teresa, profondément“.

La défense de César Arribas Calvo a présenté pour sa part 14 circonstances atténuantes au jury avant qu’il entre en délibération sur la peine : les aveux, les excuses, les explications circonstanciées fournies pendant le procès, la description de l’horreur sans minimiser les faits, l’état psychologique dépressif, l’absence de casier judiciaire, l’absence de violence préalable (envers Teresa comme d’autres personnes), l’absence de casier disciplinaire en prison, le jeune âge de César Arribas Calvo, le modèle familial “qui n’a pas aidé à apprendre à parler“, la réparation déjà versée à la famille (34.000 euros), aucune demande de libération pendant la détention préventive, le suivi psychologique demandé d’initiative en 2023, l’absence de risque de récidive pointée par les experts. Me Caroline Heymans et Me Karim Sedad ont plaidé pour une détention de 23 ans maximum, pour correspondre à l’âge de César Arribas Calvo au moment des faits.

Jeudi, la cour d’assises de Bruxelles a déclaré César Arribas Calvo coupable d’homicide volontaire, commis avec préméditation, sur la personne de Teresa Rodriguez Llamazares, par 153 coups de couteaux, dont une plaie d’égorgement.

Belga